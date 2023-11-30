“أوبك+”: اتفاق مبدئي حول خفض إنتاج النفط

أكد مصدر في أحد الوفود المشاركة في اجتماع “أوبك+” أن دول التحالف توصلت مبدئيا إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط.

وتقوم السعودية وفقا للاتفاق بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، وروسيا بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وبقية دول التحالف بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وأكد أن “أوبك+” أوشكت على التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

وفي أسواق النفط، صعدت أسعار الذهب الأسود في الأسواق قبيل الاجتماع وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 83.50 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.48% عن سعر الإغلاق السابق.

المصدر: تاس