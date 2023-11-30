من بينها البطاقات والجوازات البيومترية: مجلس الوزراء يوافق على مشاريع قوانين وأوامر

بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

* مشاريع القوانين:

1) مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

2) مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

وتأتي الموافقة على مشروعي القانونين الأساسين في اطار التطابق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال وثائق السفر والهوية البيومترية، في انتظار عرضهما لاحقا على مجلس نواب الشعب.

3) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وانشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية.

* مشاريع الأوامر :

1) مشروع أمر يتعلق بإلغاء الأمر الحكومي عدد 484 لسنة 2018 المؤرخ في 04 جوان 2018 المتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض فلاحيتين مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.

2) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1335 لسنة 2017 المؤرخ في 11 ديسمبر 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

3) مشروع أمر يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية السيجومي من ولاية تونس.

4) مشروع أمر يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية الزهور من ولاية تونس.

5) مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة مدخرات عقارية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس.

6) مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للاتصالات.

7) مشروع أمر يتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بمطار توزر – نفطة الدولي وبمطار طبرقة – عين دراهم الدولي وبمطار قفصة – قصر الدولي وبمطار قابس – مطماطة الدولي.رئيس الحكومة يشرف على اجتماع مجلس الوزراء

✅️ بالتنسيق مع رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

* مشاريع القوانين:

1) مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.

2) مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

وتأتي الموافقة على مشروعي القانونين الأساسين في اطار التطابق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال وثائق السفر والهوية البيومترية، في انتظار عرضهما لاحقا على مجلس نواب الشعب.

3) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وانشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية.

* مشاريع الأوامر :

1) مشروع أمر يتعلق بإلغاء الأمر الحكومي عدد 484 لسنة 2018 المؤرخ في 04 جوان 2018 المتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض فلاحيتين مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.

2) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1335 لسنة 2017 المؤرخ في 11 ديسمبر 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

3) مشروع أمر يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية السيجومي من ولاية تونس.

4) مشروع أمر يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية الزهور من ولاية تونس.

5) مشروع أمر يتعلق بإحداث دائرة مدخرات عقارية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس.

6) مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للاتصالات.

7) مشروع أمر يتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بمطار توزر – نفطة الدولي وبمطار طبرقة – عين دراهم الدولي وبمطار قفصة – قصر الدولي وبمطار قابس – مطماطة الدولي.