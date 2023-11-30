بشرى سارّة لأهالي قفصة: مشروع المستشفى متعدّد الاختصاصات في لمساته الاخيرة

أحرز مشروع المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة تقدما على مستوى اختيار المصممين و بعض الجوانب التقنية على أن يقع تحديد مخطط الإنجاز والموافقة عليه من قبل السلط المختصة و الانطلاق في عملية التشييد التي من المنتظر أن تنتهي قبل موفى سنة 2028، وفق ما أفاد به مدير عام الهياكل الصحية العمومية نوفل السمراني لاذاعة الديوان .

وأضاف السمراني أن هذا المشروع يعد مكسبا كبيرا تنتظره حتى الجهات المجاورة لولاية قفصة حيث تبلغ كلفة تمويله أكثر من 80 مليون يورو من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية في اطار هبة لافتا الى أنه في آخر لمساته على المستوى التقني.

يشار الى أن المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة سيضم 418 سريرا و 10 قاعات مخصصة للعمليات الجراحية فيما ينتظر أن يقدم خدمات صحية لمواطنين من ولايات أخرى على غرار سيدي بوزيد و توزر و القصرين .