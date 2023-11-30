مجلس الوزراء يوافق على مشاريع أوامر ذات صبغة اقتصادية ومشروع قانون يتعلق بالكوميسا

وافق مجلس الوزراء، المنعقد الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، تحت اشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين تونس والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) لجميع اجتماعات وورشات العمل وانشطة الكوميسا في البلاد.

ووافق مجلس الوزراء، كذلك، على عدد من مشاريع الأوامر ذات الطابع الاقتصادي من ضمنها مشروع أمر يتعلق بإلغاء الأمر الحكومي عدد 484 لسنة 2018 المتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض فلاحيتين مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.

وأبدى المجلس موافقته، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، على مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا ومشروع أمر آخر يهمّ إحداث دائرة مدخرات عقارية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلديات المروج ونعسان وفوشانة من ولاية بن عروس.

كما صادق على مشروعي أمر يتعلقان بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية السيجومي و بمعتمدية الزهور علاوة على مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للاتصالات.

ووافق مجلس الوزراء، أيضا، على مشروع أمر يتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بمطارات توزر – نفطة الدولي وطبرقة – عين دراهم الدولي وقفصة – قصر الدولي وقابس – مطماطة الدولي.