الرابطة 2 – حكام مقابلات الجولة التاسعة..

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي 2 و3 ديسمبر

—المجموعة الاولى

السبت 2 ديسمبر

في طبرقة – س 14

مرجان طبرقة – سبورتينغ بن عروس (حمزة جعيد)

في حمام الانف – س 14

امل حمام سوسة – شبيبة القيروان (مجدي بلاغة)

في جندوبة – س 14

جندوبة الرياضية – مستقبل وادي الليل (يسري بوعلي)

في اريانة – س 14

جمعية اريانة – هلال مساكن (احمد الناصفي)

الاحد 3 ديسمبر

في رادس – س 14

النجم الرادسي – النادي القربي (مجدي بلحاج علي)

في حمام الانف – س 14

نادي حمام الانف – شبيبة العمران (الصادق السالمي)

—المجموعة الثانية

السبت 2 ديسمبر

في تطاوين – س 14

امل الرقبة بتطاوين – الترجي الجرجيسي (نبيل حمادي )

الاحد 3 ديسمبر

في المكنين – س 14

سبورتينغ المكنين – نسر جلمة (حسام حاج علي)

في صفاقس 2 مارس – س 14

نادي محيط قرقنة – هلال الشابة (نعيم حسني)

في سيدي بوزيد – س 14

اولمبيك سيدي بوزيد – امل جربة (خالد قويدر)

في قابس – س 14

الملعب القابسي – مكارم المهدية (حسني النايلي)

في الرجيش – س 14

مستقبل الرجيس – مستقبل قابس (وليد العوني)