تصفيات كأس افريقيا: سيّدات تونس يفُزن على الكونغو بخماسيّة

مفاجأة غير سارّة لنتنياهو وسط الحرب في غزّة

‘كان’ مصر 2024 لكرة اليد: برنامج تحضيرات المنتخب الوطني

“القسّام” تتبنّى عمليّة إطلاق النار في القدس

الرابطة 2 – حكام مقابلات الجولة التاسعة..

2023/11/30 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي 2 و3 ديسمبر
—المجموعة الاولى
السبت 2 ديسمبر
في طبرقة – س 14
مرجان طبرقة – سبورتينغ بن عروس (حمزة جعيد)
في حمام الانف – س 14
امل حمام سوسة – شبيبة القيروان (مجدي بلاغة)
في جندوبة – س 14
جندوبة الرياضية – مستقبل وادي الليل (يسري بوعلي)
في اريانة – س 14
جمعية اريانة – هلال مساكن (احمد الناصفي)
الاحد 3 ديسمبر
في رادس – س 14
النجم الرادسي – النادي القربي (مجدي بلحاج علي)
في حمام الانف – س 14
نادي حمام الانف – شبيبة العمران (الصادق السالمي)
—المجموعة الثانية
السبت 2 ديسمبر
في تطاوين – س 14
امل الرقبة بتطاوين – الترجي الجرجيسي (نبيل حمادي )
الاحد 3 ديسمبر
في المكنين – س 14
سبورتينغ المكنين – نسر جلمة (حسام حاج علي)
في صفاقس 2 مارس – س 14
نادي محيط قرقنة – هلال الشابة (نعيم حسني)
في سيدي بوزيد – س 14
اولمبيك سيدي بوزيد – امل جربة (خالد قويدر)
في قابس – س 14
الملعب القابسي – مكارم المهدية (حسني النايلي)
في الرجيش – س 14
مستقبل الرجيس – مستقبل قابس (وليد العوني)

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn