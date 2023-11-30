الرابطة 2 – حكام مقابلات الجولة التاسعة..

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي 2 و3 ديسمبر
—المجموعة الاولى
السبت 2 ديسمبر
في طبرقة – س 14
مرجان طبرقة – سبورتينغ بن عروس (حمزة جعيد)
في حمام الانف – س 14
امل حمام سوسة – شبيبة القيروان (مجدي بلاغة)
في جندوبة – س 14
جندوبة الرياضية – مستقبل وادي الليل (يسري بوعلي)
في اريانة – س 14
جمعية اريانة – هلال مساكن (احمد الناصفي)
الاحد 3 ديسمبر
في رادس – س 14
النجم الرادسي – النادي القربي (مجدي بلحاج علي)
في حمام الانف – س 14
نادي حمام الانف – شبيبة العمران (الصادق السالمي)
—المجموعة الثانية
السبت 2 ديسمبر
في تطاوين – س 14
امل الرقبة بتطاوين – الترجي الجرجيسي (نبيل حمادي )
الاحد 3 ديسمبر
في المكنين – س 14
سبورتينغ المكنين – نسر جلمة (حسام حاج علي)
في صفاقس 2 مارس – س 14
نادي محيط قرقنة – هلال الشابة (نعيم حسني)
في سيدي بوزيد – س 14
اولمبيك سيدي بوزيد – امل جربة (خالد قويدر)
في قابس – س 14
الملعب القابسي – مكارم المهدية (حسني النايلي)
في الرجيش – س 14
مستقبل الرجيس – مستقبل قابس (وليد العوني)