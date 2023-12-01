عاجل/تونس: تغيرات جوية منتظرة نهاية الأسبوع..

من المنتظر ان تشهد بلادنا بداية من يوم غد السبت 2 ديسمبر، تغييرات على الوضع الجوي مع وجود بشائر أمطار خلال فترة بعد الظهر بالشمال الغربي مصحوبة بخلايا رعدية محلية، على أن تشمل هذه الأمطار مناطق الوسط والجنوب أثناء الليل.

وستشهد درجات الحرارة انخفاضا، وتتراوح القصوى عامة بين 17 و 22 درجة وتبلغ 25 درجة في أقصى الجنوب.

ومن المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة أكثر يوم الأحد مع وضعية ملائمة لنزول الأمطار، وتكون متفرقة بالمناطق الغربية، ومؤقتا رعدية بالجنوب الشرقي. ويُتَوقّعُ أن تكون بكميات غزيرة أحيانا.

وتعود حالة الطقس إلى الإستقرار الظرفي يوم الإثنين، مع وجود بشائر أمطار على المدى البعيد خلال شهر ديسمبر وفق ما أفاد به المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في تصريح لاذاعة موزاييك.