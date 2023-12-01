عاجل/بعد استئناف العدوان الإسرائيلي: أول تصريح لأحد قياديي حماس..وهذا ما جاء فيه..

حمل القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الجمعة، “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية مسؤولية توقف الهدنة في قطاع غزة”، مؤكدا أن “الاحتلال يؤكد أنه لا مجال للثقة في سلوكه”.

وقال حمدان في حديث تلفزيوني من بيروت، إن “على الفلسطينيين أن يصمدوا ويستمروا في مواجهة العدوان وآلته العسكرية”، معتبرا أن “الخلاف الأساسي هو نظرة الكيان الإسرائيلي للشعب والقضية الفلسطينية”.

وأكد حمدان أن “الحل الحقيقي هو البحث في آليات وسبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

من جخة أخرى، قال القيادي في حركة حماس “سعينا بشكل جاد وما زلنا نسعى للهدنة حتى مع عودة العدوان الإسرائيلي، وسنظل منفتحين على أي جهد يبذل لوقف العدوان وفق ما يحقق مصالح شعبنا”.

وأكد حمدان أن “القصف الاسرائيلي يستهدف كل القطاع لكن المقاومة قادرة على إفشال عملياته.. كما أفشلت عملياته في الشمال ستفشلها في الجنوب”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة “ارتفاع عدد ضحايا مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وعشرات الجرحى”، مشيرة إلى أن “الهدنة لم تسعف المنظومة الصحية ونحتاج لتدفق الإمدادات والوقود إلى مستشفيات القطاع”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن “إعادة تفعيل النيران” في قطاع غزة.

وكالات