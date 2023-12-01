البطولة الفرنسية: نادي ليون يعلن إقالة المدرب الإيطالي غروسو

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي إقالة مدربه لكرة القدم الإيطالي فابيو غروسو ، اليوم الخميس بعد 73 يوما من إشرافه على الفريق.

وقررت إدارة النادي تعيين مدير مركز التدريب بالنادي بيار ساج مدربا للفريق بشكل مؤقت.

وبات ساج ثالث مدرب يشرف على ليون هذا الموسم والسادس منذ ربيع العام 2019، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النادي.

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي: “قرر أولمبيك ليون إنهاء عقد فابيو غروسو كمدرب للفريق الأول.. نشكر فابيو على عمله وتفانيه خلال هذه الفترة الصعبة”.

وأشرف غروسو (45 عاما) منذ تسلمه مهامه الفنية مع ليون في 16 سبتمبر الماضي خلفا للوران بلان على ثماني مباريات، حقق خلالها فوزا واحدا ليتذيل بطل فرنسا سبع مرات الترتيب برصيد سبع نقاط.

باريس, 1 ديسمبر 2023 (وات) – أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي إقالة مدربه

لكرة القدم الإيطالي فابيو غروسو ، اليوم الخميس بعد 73 يوما من إشرافه على

الفريق.

وقررت إدارة النادي تعيين مدير مركز التدريب بالنادي بيار ساج مدربا

للفريق بشكل مؤقت.

وبات ساج ثالث مدرب يشرف على ليون هذا الموسم والسادس منذ ربيع العام 2019، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النادي.

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي: “قرر أولمبيك ليون إنهاء عقد فابيو غروسو كمدرب للفريق الأول.. نشكر فابيو على عمله وتفانيه خلال هذه الفترة الصعبة”.

وأشرف غروسو (45 عاما) منذ تسلمه مهامه الفنية مع ليون في 16 سبتمبر الماضي خلفا للوران بلان على ثماني مباريات، حقق خلالها فوزا واحدا ليتذيل بطل فرنسا سبع مرات الترتيب برصيد سبع نقاط.