بنزرت: باخرة محمّلة بحوالي 20 ألف طن من القمح الصلب ترسو بميناء بنزرت التجاري

مكّنت الفتحة الفنية الجديدة للجسر المتحرك ببنزرت، مساء أمس الخميس، من رسو باخرة محملة بحوالي 20 ألف طن من القمح الصلب (مورد لفائدة أحد المجمّعات المؤسساتية المختصة) بالميناء التجاري ببنزرت.

ومكّنت الفتحة الفنيّة، التي أقرتها مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز، كذلك من ولوج باخرتين أخريين للحوض الجنوبي للميناء، إلى جانب تمكين باخرة رابعة كانت راسية بالميناء التجاري ببنزرت من المغادرة، وذلك بإشراف رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، وحضور جميع الأطراف والهياكل المسؤولة من مصالح التجهيز والمقاولات المكلفة بالصفقة.

يذكر أن المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت ام الزين الطمني كانت قد أفادت، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنن الفريق الفني المتعهد بأشغال الجسر المتحرّك سيواصل العم على تعزيز وظيفية المنظومة الفنية والالكترونية والكهروميكانية الجديدة للجسر من خلال الفتحات الفنية الليلية، بالتوازي مع مواصلة استكمال بقية عناصر الصفقة البالغ اعتماداتها 4.6 ملايين دينار.