الاتفاق على تنظيم اجتماع اللجنة الفنية التونسية الليبية لتفعيل بنود مذكرة التفاهم في مجال العمل والتأهيل المهني الموقعة بين البلدين

تم الاتفاق على الشروع في اجراءات تنظيم اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين تونس وليبيا لتفعيل بنود مذكرة التفاهم في مجال العمل والتأهيل المهني الموقعة بين البلدين، خلال لقاء جمع رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي بوزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا علي العابد الرضا على هامش تنظيم مؤتمر وزراء العمل لدول الساحل والصحراء.

وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء المنعقد أمس الأول الأربعاء، على وضع مخطط تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال العمل والتأهيل المهني، يشمل الربط الإلكتروني وتنظيم سوق العمل بين البلدين، والحد من الهجرة غير النظامية وإعداد المكونين والمدربين وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل المهني، فضلا عن التطرق إلى إمكانيات الاستفادة من الخبرات التونسية في مجال الإدارة العمومية.

ودعا رئيس الديوان، بالمناسبة، إلى مزيد دفع التعاون في مجالات التكوين المهني والمبادرة الخاصة وتمويل المشاريع الصغرى عبر برامج عمل مشتركة، مؤكداعلى أهمية دفع العمل المشترك بين البلدين الشقيقين من خلال تعزيز مساهمة المؤسسات التونسية في مشاريع البنية التحتية بليبيا فضلا عن استقطاب اليد العاملة التونسية في مختلف المجالات.

وثمن نجاح مؤتمر وزراء العمل بتجميع دول الساحل والصحراء مبرزا دور ليبيا في تفعيل آليات العمل المشترك على مستوى هذا التجمع الإقليمي لما يمثله ملف اليد العاملة من أهمية في دفع اقتصاد دول التجمع.

يذكر أن هذا اللقاء شهد حضور السفير التونسي لدي ليبيا الأسعد العجيلي، والملحق العمالي بالسفارة الليبية بتونس السائح أبودربالة، ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة السيد سليمان جمعة.