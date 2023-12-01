تعرّضت للإعتداء: السّجن ضد أم وزوجها وشقيقتها إثر وفاة مسترابة لرضيعة

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بطاقات إيداع بالسجن في حق أمّ وزوجها وشقيقتها وذلك إثر الكشف عن وفاة مسترابة لرضيعة عمرها أقل من عام واحد بمنزل والدتها بمدينة بنزرت، وفق ما افادت به موزاييك نقلا عن مصدر مطّلع.

وحسب ذات المصدر فقد انطلقت الأبحاث اثر استقبال احدى المصحات الخاصة ببنزرت لرضيعة متوفّاة عمرها أقل من عام واحد مع وجود آثار دماء على أنفها.

وتوصلت التحقيقات الى أن الضحية كانت ليلة الواقعة بمنزل زوج والدتها، لتتعرض إلى الإغماء وتم نقلها الى إحدى المصحات الخاصة، غير أن الاختبارات العلمية أثبتت تعرضها الى الاعتداء على مستوى الرأس.

وباستكمال الأبحاث الأولية أحيل الملف على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى استنطاق أم الضحية وزوجها وشقيقة الأم قبل أن يقرر إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم مع تواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات وفاة الرضيعة.