ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة اليوم لنحو 100 شهيد

بعد ساعات قليلة من انتهاء الهدنة بين جيش الإحتلال وحركة حماس والتي استمرت أسبوعا، أعلن تلفزيون فلسطين ارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال على قطاع غزة لنحو 100، اليوم الجمعة.

وشن الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا شمالي وجنوبي قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس، والتي استمرت 7 أيام جرى خلالها تبادل للأسرى ودخول مساعدات إنسانية للقطاع.

وشهد القطاع قصفاً عنيفاً من الطيران الحربي، حيث استأنف الاحتلال قصف مناطق مختلفة من القطاع، شمالاً وجنوباً بعد قليل من إعلان جيشها أنه سيستأنف القتال ضد حركة حماس بعد انقضاء اليوم السابع من الهدنة بين الطرفين في القطاع، اليوم الجمعة.

وأعلن تلفزيون فلسطين عن سقوط جرحى جراء استهداف الطيران مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال غزة.

ومنذ صباح الجمعة، تعلن وزارة الصحة في غزة تحديثا لعدد الشهداء، فضلاً عن عشرات الجرحى.

وأعلن جيش الاحتلال، صباح الجمعة، استئناف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، وقال إن “حماس أطلقت صاروخا باتجاه إسرائيل”.