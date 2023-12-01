صدرت ضدّه بطاقة إيداع اثر شكاية من وزير الداخلية السابق: الإفراج عن الصحفي محمد ياسين الرمضاني

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقيروان اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 ، الإفراج عن الزميل الصحفي محمد ياسين الرمضاني، وفق ما أكدته النقابة الوطنية للصحفيين في بلاغ.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد ياسين الرمضاني على معنى المرسوم عدد 54.

ويتعلّق ملف القضية بشكاية رفعها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ضدّ الصحفي المشتكى به وذلك على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الخاص بالفيسبوك واعتذر عنها لاحقا.

وتقرّر يوم 3 أكتوبر 2023, الاحتفاظ بالصحفي محمد ياسين الرمضاني إثر سماعه من قبل باحث البداية ومن قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بخصوص التدوينة .