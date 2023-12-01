خلال يوم واحد: القبض على 340 مفتّش عنهم وحجز مخدرات ومواد غذائية ومهربة في قفصة

افادت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023، بان إقليمي الأمن والحرس الوطنيّين بقفصة، نظما امس الخميس، حملة أمنيّة شملت كامل ولاية قفصة وأسفرت عن تحقيق النتائج التّالية:

إلقاء القبض على 340 شخصا مُفتش عنهم لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مُختلفة.

تحرير 774 بين مُخالفات ومحاضر مرُوريّة مُختلفة.

حجز 24 رُخصة سياقة مُعلقة الصّلوحيّة.

حجز 06 سيّارات مٌفتش عنها.

حجز 258 درّاجة ناريّة و06 سيّارات غير مُستوفاة لوثائقها القانونيّة.

حجز 38 كبسولة و113 غ من مُخدّر الكوكايين وكمية من مُخدّر القنب الهندي وكمية من الأقراص المخدّرة ومبلغ مالي يُقدّر بأكثر من 10 آلاف دينار مُتأتٍ من عائدات الترويج والإحتفاظ بـ 06 أشخاص.

حجز 12590 كلغ من المخللات غير صالحة للإستهلاك.

وفي مجال التهريب والإحتكار والمضاربة تمّ حجز 1452 عُلبة سجائر مُختلفة الأنواع و369 لتر من الزيت النباتي و881 كلغ من مادة الفارينة و1190 كلغ من السكر و3120 علبة عصير و2000 لتر من المحروقات و102 لتر من الحليب و 446 كلغ من العجين.