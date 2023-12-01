الترجي ينهزم أمام الهلال السوداني

انهزم الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 أمام الهلال السوداني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بالملعب الوطني بنجامان مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وجاءت أهداف الهلال السوداني عن طريق ياسين مرياح (ضد مرماه) دق 8 ومحمد عبد الرحمان من ضربة جزاء في دق 15 وباب عبدول نداي في دق 78.

وتحقق الهدف الوحيد للترجي الرياضي عن طريق كابا سويي في دق 59.

ويشترك الهلال السوداني بفضل هذا الانتصار في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ب3 نقاط مع الترجي الرياضي وبيترو اتليتيكو الانغولي في انتظار استكمال الجولة الثانية بلقاء الغد بين هذا الأخير والنجم الساحلي متذيل المجموعة بلا أدنى نقطة.