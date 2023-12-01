عاجل/ بداية من 15 ديسمبر: توفير قوارير ذات لتر واحد من زيت الزيتون بهذا السعر..

تقرّر توفير كميـــــة من زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب في حدود 10500 طن في قوارير ذات سعة 1 لتر وتعميم توزيعها على كامل تراب الجمهورية عبر المسالك التجارية المعمول بها في المجال بسعر تفاضلي قدّر بسعر 15 دينار للتر الواحد وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2023، حسب بــلاغ مشترك بين وزارة الفلاحة والتجارة حول بيع زيت زيتون بكر ممتاز للعموم بسعر تفاضلي.

وحسب البلاغ فان هذا الاجراء ياتي تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية وبهدف توفير مادة زيت الزيتون البكر الممتاز للمستهلك التونسي بكميات كافية وبأسعار تفاضلية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن، واثر جلسات عمل بمقر وزارة الفلاحة مع وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبحضور ممثّلين عن الوزارات المعنية (الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة وتنمية الصادرات والمالية).