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عاجل/ قضية وديع الجريء: جامعة كرة القدم تتّخذ هذا الاجراء..

2023/12/01 أهم الأخبار, تونس, رياضة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم مساء الجمعة 1 ديسمبر 2023، تشكيل هيئة دفاع مستقلة عن الجامعة متكونة من المحامين الحبيب الوسلاتي ونجيب الفقيه وأحمد بن حسانة وكمال بن جعفر ووليد العرفاوي، وذلك في إطار متابعة ملف رئيسها وديع الجريء.
وأكدت الجامعة أن أعضاء المكتب الجامعي سيتولون التنسيق مع هيئة الدفاع في كل مراحل التقاضي إلى جانب مواصلة الاضطلاع بدورهم والقيام بواجبهم في تسيير دواليب الجامعة التونسية لكرة القدم.
يذكر ان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد اصدر مساء الثلاثاء بطاقة ايداع بالسجن ثانية، في حق رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، من أجل تهم تتعلق بسوء التصرف في أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بحكم خصائص الوظيف.
وكانت بطاقة الايداع الاولى الصادرة في حق الجريء، كانت على ذمة قضية تتعلق بإبرام عقود مع أحد الاطارات الفنية للمنتخبات الوطنية.

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