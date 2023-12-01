البورصة في أسبوع: توننداكس يزيد بنسبة 0،4 بالمائة

سجّل توننداكس ارتفاعا طفيفا مع نهاية الأسبوع الممتد من 27 نوفمبر وحتّى 1 ديسمبر 2023، بنسبة 0،4 بالمائة، مدركا مستوى 8575،74 نقطة. ويكون المؤشر المرجعي للبورصة قد شهد زيادة بنسبة 5،9 بالمائة منذ بداية سنة 2023.

وسجّلت السوق تداول 11،5 مليون دينار، خلال الأسبوع، الذّي شهد غياب تبادل كتل من الأسهم، بمعدل 2،3 مليون دينار يوميا. وكان سهم بي هاش للتأمين الأكثر تبادلا، مستحوذا على16،5 بالمائة من القيمة الجملية للمبادلات بالسوق.

وتصدر سهم الشركة الصناعية العامّة للمصافي، قائمة الارتفاعات، بعد زيادة سعره بنسبة 13،2 بالمائة، الذّي بلغ مستوى 0،430 دينار. وقدّرت قيمة المبادلات على السهم ذاته ب13 الف دينار لكامل الأسبوع.

وسجل سهم الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة، بدوره، ارتفاعا بنسبة 13،2 بالمائة وبلغ سعره 0،430 دينار مراكما مبادلات جملية بقيمة 13 ألف دينار طيلة الاسبوع.

وتذيل سهم بيت الايجار المالي التونسي السعودي قائمة الاسهم طيلة الاسبوع، بعد تراجعه بنسبة 19،6 بالمائة، وقدّر سعره 1،760 دينار. ولم يتمكن السهم من جذب سوى بقيمة الفي دينار.

وكان سهم بي هاش للتأمين الأكثر تبادلا خلال الاسبوع وستحوذ على معاملات بقيمة 1،9 مليون دينار ما يعادل 16،5 بالمائة من المبادلات الجملية للأسبوع.