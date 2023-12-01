وصول شاحنات جزائرية محملة بدفعة جديدة من السكر عبر المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف

يشهد المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف حركية نشيطة سيما بعد وصول دفعات متتالية من السكر الجزائري وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية بين تونس والجزائر وفق ما أكدته مصادر من الديوان التونسي للتجارة لمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء بالكاف .

ووصلت عدة شاحنات جزائرية محملة بدفعة جديدة من السكر وذلك في إطار اتفاق تجاري تونسي -جزائري يقضي بتزويد البلاد التونسية ب 12 الف طن من السكر بمعدل 1200 طن يوميا، ستليها بداية من الأسبوع القادم دفعة ثانية قدرها 09 آلاف طن وفق ذات المصادر التي افادت كذلك بانه تم امضاء اتفاق آخر مع دولة الجزائر الشقيقة يقضي بتزويد البلاد التونسية بالسكر الجزائري خلال سنة 2024 بما يسهم في ضمان تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الحيوية .