عاجل/ مجزرة جديدة في غزة: أكثر من 100 شهيد في قصف استهدف منزلا يؤوي نازحين

أفادت وسائل اعلام، اليوم السبت، بان اكثر من 100 شخص استشهدوا وفقدوا إثر تدمير قوات الاحتلال منزلا من عدة طبقات فوق رؤوس ساكنيه في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن “ما يزيد عن 100 فلسطيني استشهدوا بقصف طائرات الاحتلال لمنزل يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

ولفتت مصادر صحفية أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الفسفور على وسط مخيم جباليا شمال غزة.

يأتي ذلك، بينما أعلن الدفاع المدني في غزة، السبت، أنه انتشل 300 جثة من مستشفى الشفاء ومحيطه، في مدينة غزة، شمال القطاع، خلال أيام الهدنة التي استمرت 7 أيام.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في آخر حصيلة لها، ارتفاع عدد الشهداء منذ انتهاء الهدنة إلى 240.