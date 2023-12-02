بشائر غيث نافع بداية من مساء اليوم السبت..

اكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي، محرز الغنوشي، في تدوينة على فيسبوك، بان بشائر غيث نافع تبدأ بداية من مساء اليوم السبت 2 ديسمبر 2023، غربي البلاد، وتتواصل غدا الاحد في اكثر من ولاية.

وكان المهندس بالمعهد عبد الرزاق الرحال قد اكد في تصريح لموزاييك، أن طقس الأحد سيكون شتويا بامتياز.

وأضاف أن الوضع الجوي سيكون ملائما لنزول أمطار متفرقة، بكميات ضعيفة إلى متوسطة، وبكميات أوفر في عين دراهم وطبرقة.

كما أكد أنه سيتم تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الأحد، حيث تتراوح القصوى بين 14 و18درجة وفي حدود 9 درجات بالمرتفعات.

ومن المنتظر تسجيل استقرار ظرفي في العوامل الجوية يوم الاثنين وعودة التقلبات الجوية الثلاثاء.