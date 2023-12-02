تجاوزت 5 مليارات: بطاقات إيداع ضد هؤلاء من اجل التلاعب والاستيلاء على اموال وممتلكات مصادرة

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 متهمين من بينهم مدير تجاري لشركة وخبير عدلي لدى المحاكم وذلك من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء والتلاعب بأموال وممتلكات مصادرة.

وحسبما افادت به موزاييك فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة من أجل شبهات الاستيلاء على أموال شركة مصادرة والتلاعب بممتلكاتها، لتشمل التحقيقات المدير التجاري للشركة وموظفا بها وخبيرا عدليا معتمدا لدى المحاكم بالاضافة الى تاجر مختص في بيع وتوزيع قطع الغيار، حيث بينت الأبحاث حصول عمليات تلاعب واستيلاءات ناهزت أكثر من خمسة ملايين من الدنانير.

وبإحالة المظنون فيهم على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس تولى استنطاقهم من أجل مانسب اليهم قبل أن يقرر أصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم.