بالأرقام: إرتفاع مُخيف في عدد قتلى حوادث الطرقات منذ بداية العام الجاري

اكد رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور مراد الجويني أن عدد حوادث الطرقات في تونس منذ بداية العام الجاري 2023، سجل انخفاضا بـ148 حادثا كما تراجع عدد الجرحى بـ 515 جريحا، الا ان عدد القتلى شهد ارتفاعا بـ 162 قتيلا، وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

واوضح الجويني ان عدد حوادث الطرقات في تونس بلغ منذ 1 جانفي 2023 إلى غاية 30 نوفمبر، من نفس السنة، 5154 حادثا أسفر عن 1106 قتلى و 7121 جريحا.

و بين الجويني في تصريح لاذاعة اليوان اليوم السبت، أن السبب الأول للحوادث هو السهو وعدم الإنتباه (2088 حادثا، 267 قتيلا، 2473 جريحا) يليه السرعة (831 حادثا، 357 قتيلا، 1366 جريحا) ثم عدم احترام الأولوية (417 حادثا، 42 قتيلا، 570 جريحا).