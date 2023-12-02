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الزاهي يكشف: سحب 62 ألف “كرني أبيض” من غير مستحقّيها!!..

2023/12/02 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

ردا على تساؤلات النواب خلال جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2024، اليوم السبت، كشف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، أن الوزارة تفطنت الى تمتع أشخاص ببطاقة العلاج المجانية (الكرني الأبيض) في حين انهم يمتلكون مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية والعقارات والسيارات ومحلات تجارية.
واضاف الوزير انه وبعد المراقبة والتثبت تم سحب 62 ألف بطاقة علاج مجاني غير موجهة لمستحقيها في إطار العدالة الاجتماعية.
وأعلن الزاهي انه سيتم خلال سنة 2024 إصدار فقط بطاقة الأمان الاجتماعي التي ستعوض بطاقتي العلاج الأصفر والأبيض مضيفا أن الوزارة تسعى لإنصاف الفئات المستحقة.

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