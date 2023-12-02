عاجل/الصين تكشف السبب الرئيسي لتفشي أمراض الجهاز التنفسي..



أكد الخبير في المركز الصيني للسيطرة على الأوبئة والوقاية منها وانغ هوا تشينغ، أن فيروس الأنفلونزا هو السبب الرئيسي لحالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المسجلة في جميع أنحاء الصين، وذلك بحسب ما أظهرت نتائج المراقبة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا نقلا عن وانغ أن الموجات الباردة مؤخرا ضربت العديد من المناطق بالبلد، ما أدى إلى هبوط درجات الحرارة، وبالتالي بدأ تفشي أمراض الجهاز التنفسي التي دخلت فترة ذروتها الموسمية.

وبعد أن أشار إلى دور التلقيح كوسيلة فعالة وآمنة وسهلة واقتصادية للوقاية من الأمراض المعدية، دعا وانغ الأشخاص الأكثر عرضة للأمراض، لاسيما المسنين، والأشخاص المصابين بالأمراض الكامنة، والرضع بالحصول على تطعيمات الأنفلونزا.

من جهته حذر الخبير بمستشفى بكين للأطفال وانغ تشيوان من خطورة العلاج العشوائي للأطفال، مؤكدا على ضرورة تلقي العلاج عبر الاستشارة الطبية والصيدلية، ذلك أن “الأعضاء الداخلية للأطفال لا تزال غير مكتملة النمو، ما يجعلهم من بين الأكثر عرضة لأمراض الجهاز التنفسي”.

وفي ما يتعلق بالأشخاص المسنين الذين تظهر عليهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي، قال رئيس قسم الأمراض التنفسية والرعاية الطبية الحرجة بمستشفى بكين لي يان مينغ، إنه يتعين أخذ القرار إذا ما كان يجب على المسنين البقاء في المنازل أو اصطحابهم إلى المستشفى، وذلك بناء على أعمارهم وأمراضهم الكامنة وخطورة الأعراض.