بنزرت: الكشف عن مستودع عشوائي وحجز كميات هامة من المواد الإستهلاكية مجهولة المصدر..

كشفت المصالح الرقابية المشتركة ببنزرت، في إطار مكافحة ظاهرة التهريب، عن مستودع عشوائي ببنزرت المدينة، وحجز كل المواد المخزنة به من قهوة و فواكه جافة وعصائر ومواد تنظيف مختلفة الانواع ومجهولة المصدر.

وتركبت المصالح الرقابية، من اجهزة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ومراكزها المحلية بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالجهة ومصالح الادارة الجهوية للتجارة كل في مهامه، حيث تبين خلال الابحاث الاولية ان صاحب المخزن المخالف اجنبي، وكان يقوم بادخال البضائع من دول مجاورة وبطرق غير قانونية، وقد تم حجز جميع المواد المخزنة وتحرير مخالفات بشانه،بالتوازي مع مواصلة التحريات بشانه.

يشار الى ان ذات الفرق الرقابية المشتركة، تولت خلال حملة رقابية حجز حوالي 40 كلغ من الموز وكمية هامة من الحليب، تمت إعادة ضخها في المسالك القانونية وتامين اثمانها في الخزينة العامة للدولة .