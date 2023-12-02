بطولة الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 9): النتائج والترتيب..

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والتي دارت اليوم السبت :

السبت 2 ديسمبر 2023

المجموعة الاولى

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة – سبورتينغ بن عروس 1-صفر

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة – شبيبة القيروان 1-صفر

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية – مستقبل وادي الليل 1-صفر

ملعب حشاد اريانة

جمعية اريانة – هلال مساكن 2-2

الترتيب ن ل

1-جندوبة الرياضية 21 8

2-نادي حمام الأنف 17 7

3- شبيبة العمران 15 7

4-النادي القربي 14 7

5-النجم الرادسي 13 8

6-هلال مساكن 12 9

7-امل حمام سوسة 10 8

8-شبيبة القيروان 9 8

– جمعية اريانة 9 8

10-مستقبل وادي الليل 8 8

11-مرجان طبرقة 7 9

12-سبورتينغ بن عروس 5 9

13-القلعة الرياضية 4 8

المجموعة الثانية

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة – الترجي الجرجيسي صفر – صفر

الترتيب ن ل

1-هلال الشابة 19 8

2-الترجي الجرجيسي 17 8

3-مستقبل قابس 15 7

4-امل جربة 11 7

–الملعب القابسي 11 7

6-امل الرقبة بتطاوين 10 8

7- مكارم المهدية 9 7

–سبورتينغ المكنين 9 8

–اولمبيك مدنين 9 8

–اولمبيك سيدي بوزيد 9 8

11-نادي محيط قرقنة 4 7

–نسر جلمة 4 8

13مستقبل الرجيش 2 7

الاحد 3 ديسمبر 2023

المجموعة الاولى

ملعب رادس

النجم الرادسي – النادي القربي

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف – شبيبة العمران

المجموعة الثانية

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين – نسر جلمة

ملعب 2 مارس صفاقس

المحيط القرقني – هلال الشابة

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد – امل جربة

ملعب قابس

الملعب القابسي – مكارم المهدية

ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش – مستقبل قابس