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استشهاد عالم فلسطيني بارز وأسرته في غارة إسرائيلية على غزة..#خبر_عاجل

2023/12/02 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية، السبت، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الفلوجة التي تبعد 30 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، أسفرت عن مقتل العالم الفلسطيني البارز سفيان تايه وأسرته.

تايه الذي كان رئيسا للجامعة الإسلامية في غزة، كان أيضا باحثا بارزا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية، وهو من مواليد مخيم جباليا في 20 أغسطس 1971.

واستؤنف القتال في غزة الجمعة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس.

وقصفت إسرائيل، السبت، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ما أدى لمقتل وإصابة أكثر من 100 شخص، وفق مصادر طبية تابعة لحماس.

 

وكالات

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