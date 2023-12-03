خطير: هذه الدول من اكثر الدول المهددة بالتغير المناخي..

يعد التغير المناخي أهم تحد تواجهه الزراعة في دول منطقة المغرب العربي (تونس، المغرب، ليبيا والجزائر)، اذ تصنّف هذه البلدان ضمن الـ33 الأولى في العالم المعرّضة لشح المياه وفقا للمعهد الأميركي للموارد العالمية (“وورلد ريسورسز انستيتيوت”).

دفع ذلك مستثمرين في مجال الزراعة للجوء تدريجيا إلى تقنيات حديثة لحماية محاصيلهم.

وفي حقول ولاية نابل بتونس، يخرق سكون الطبيعة هدير محرك الطائرة المسيّرة وهي تحلّق لجمع معطيات من الصور التي تلتقطها ومن المستشعرات المنتشرة بين أشجار الحمضيات، ومن صور الأقمار الاصطناعية، ليتمّ تحليلها وإعداد تقرير يقدّم للمزارع ليكون بمثابة دليل توجيهي للوضع في حقله.

وأطلقت الشركة التونسية الناشئة “روبوكير” المتخصصة في هذه التكنولوجيا، نشاطها منذ العام 2020. وتقول مؤسستها إيمان الهبيري بينما تراقب مسار الطائرة عبر شاشة كومبيوتر في الحقل إن “اللجوء للتكنولوجيات الحديثة في مجال الزراعة أصبح أمرا حتميا”.

وتبيّن الهبيري “من خلال الاعتماد على التكنولوجيا يمكن ان نصل إلى تقليل نسبة استهلاك كميات المياه بـ 30% وكذلك التخفيض بـ 20% من مصاريف الأدوية والأسمدة، مقابل الترفيع بـ 30% في الانتاجية”.

ويطرح خبراء الشركة الكثير من الأسئلة على أصحاب الحقل الذي يمتد على مساحة 15 هكتارا، للحصول على معلومات أساسية بشأن نوعية التربة وطرق الريّ وأنواع الأمراض التي تصيب الأشجار وكمية المبيدات، لمقارنتها بما يتحصلون عليه من صور الأقمار الاصطناعية.

ولاحقا، يقدمون للمزارع توصيات بشأن ما يجب القيام به على المديين القريب والبعيد لحماية المحصول والزيادة في انتاجيته.

وتشهد تونس ثامن عام من الجفاف والرابع تواليا، بحيث تراجعت نسبة امتلاء السدود التي تمثل المصدر الاساسي لمياه الشرب والري إلى مستوى 22%، فضلا عن أن 20 سدا غالبتيها بجنوب البلاد خرجت عن الخدمة.

ولا يختلف الوضع كثيرا في باقي دول المغرب العربي. ففي المغرب حيث تمثل الزراعة 13% من الناتج المحلي الإجمالي و14% من الصادرات و33% من الوظائف، تمر البلاد بموجة جفاف لم تشهد مثيلا لها منذ عقود.

أ.ف.ب