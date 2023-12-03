كاس رابطة ابطال افريقيا / نتائج الجولة الثانية..

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية من مسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة والسبت :

السبت 2 ديسمبر 2023

المجموعة الاولى

تي بي مازمبي (الكونغو الديمقراطية) – ماميلودي صن داونز (جنوب افريقيا) 1-0

نادي نواذيبو (موريتانيا) – بيراميدز (مصر ) 2-0

المجموعة الثانية

جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) – سيكمبا (تنزانيا) 0-0

اسيك ميموزا (كوت ديفوار) – الوداد البيضاوي (المغرب) 1-0

المجموعة الثالثة

النجم الساحلي (تونس) – بيترو اتليتيكو (انغولا) 0-2

المجموعة الرابعة

يونغ افريكانز (تنزانيا) – نادي الاهلي (مصر) 1-1

الجمعة 1 ديسمبر 2023

المجموعة الثالثة

الهلال (السودان) – الترجي الرياضي (تونس) 3-1

المجموعة الرابعة

ميدياما (غانا) – شباب بلوزداد (الجزائر) 2-1

ملاحظة : يتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.