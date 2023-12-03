عاجل/إسرائيل تكشف “مفاجأة” بشأن الرهائن المتبقين لدى حماس..

عاجل/بداية من العام الجديد: ترفيع في أجور هؤولاء..

استقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 7.99 بالمائة..

عاجل/لأول مرة: اسرائيل تعترف بمقتل قائد عسكري كبير..

هام/هذه قيمة ميزانية وزارة التربية..

2023/12/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

صادق مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة مساء امس السبت المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2024 على الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة لسنة 2024، وذلك بموافقة 121 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين ورفض 7 نواب.

وتمثل ميزانية وزارة التربية نحو 15 بالمائة من مشروع الميزانية العامة للدولة في سنة 2024، وهي الأعلى مقارنة ببقية الميزانيات المرصودة للوزارات الأخرى، تليها على التوالي ميزانيات الصناعة والداخلية والدفاع والصحة.

وتبلغ قيمة الاعتمادات المرصودة لميزانية وزارة التربية لسنة 2024 نحو 7.91 مليار دينار مقابل حوالي 7.55 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2023. في حين تبلغ كتلة الأجور في وزارة التربية نحو 6.7 مليار دينار.

وتم ضمن مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2024 تخصيص اعتمادات بقيمة 654.5 مليون دينار لإنجاز البرامج والمشاريع ذات الصبغة التنموية في عديد المجالات على غرار البنية الأساسية والتجهيزات واعتماد التكنلوجيا الحديثة للاتصال والإحاطة بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn