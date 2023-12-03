هام/هذه قيمة ميزانية وزارة التربية..

صادق مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة مساء امس السبت المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2024 على الاعتمادات المخصصة لوزارة الصحة لسنة 2024، وذلك بموافقة 121 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين ورفض 7 نواب.

وتمثل ميزانية وزارة التربية نحو 15 بالمائة من مشروع الميزانية العامة للدولة في سنة 2024، وهي الأعلى مقارنة ببقية الميزانيات المرصودة للوزارات الأخرى، تليها على التوالي ميزانيات الصناعة والداخلية والدفاع والصحة.

وتبلغ قيمة الاعتمادات المرصودة لميزانية وزارة التربية لسنة 2024 نحو 7.91 مليار دينار مقابل حوالي 7.55 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2023. في حين تبلغ كتلة الأجور في وزارة التربية نحو 6.7 مليار دينار.

وتم ضمن مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2024 تخصيص اعتمادات بقيمة 654.5 مليون دينار لإنجاز البرامج والمشاريع ذات الصبغة التنموية في عديد المجالات على غرار البنية الأساسية والتجهيزات واعتماد التكنلوجيا الحديثة للاتصال والإحاطة بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة.