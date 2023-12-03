صادم/”يحوّلون وجهة قاصران وينزعون ثيابهما ويصوّروهما عراة تحت طائلة التهديد”..

سجّل مركز الأمن الوطني بالنفيضة ، قضية عدلية موضوعها “تحويل وجهة قاصر بإستعمال العنف الشديد والتهديد بواسطة سلاح أبيض والإعتداء على الحرمة الجسدية والإبتزاز ” المتضرّر فيها قاصران تلميذين من مواليد 2009 .

هذا وصرحا المتضرران تعمد 03 أشخاص اعتراض سبيلهما بجهة النفيضة، حيث أشهر أحدهم سلاحا أبيضا ( موس) عليهما وقاموا بتحويل وجهتهما إلى أحد الأودية بذات الجهة وتولّوا نزع سرواليهما تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض كما قام أحد المظنون فيهم بتصويرهما بواسطة هاتفه الجوال وهما عراة وتولّوا تهديدهما بالصور ومقاطع الفيديو وأمروهما بجلب النقود وسرقة الذهب من منازلهم مقابل عدم تنزيل الصور والفيديوهات بمواقع التواصل الإجتماعي وقد تم إمهالهما فترة زمنية وجيزة عن أن يلتقيا بهما قبالة أحد الصيدليات بالجهة.

وبإعلام النيابة العمومية بحيثيات الموضوع أذنت بفتح محضر بحث موضوع الحال وإجراء التساخير اللازمة والسعي إلى إلقاء القبض عن المظنون فيهم.

وبعد جملة من التحريات الميدانية المعمّقة من قبل إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بسوسة_الشمالية (مركز الأمن الوطني بالنفيضة مدعومين بفرقة الإرشاد و فرقة الشرطة العدلية بسوسة الشمالية) أمكن في مرحلة أولى التعريف بهويات المظنون فيهم الثلاثة وذلك حسب الأوصاف المدلاة بها من قبل المتضرران . وأمكن للفرق الأمنية تحديد مكان تواجدهم والقبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزة المظنون فيه الرئيسي على “موس بوسعادة” يخفيه داخل طيات ثيابه وهو نفس السلاح الأبيض الذي تم إستعماله أثناء عملية تحويل الوجهة.

وبمراجعة النيابة أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف وحجز الهاتف الجوال والسلاح الأبيض على ذمة البحث موضوع “تحويل وجهة قاصر بإستعمال العنف الشديد والتهديد بواسطة سلاح أبيض والإعتداء على الحرمة الجسدية والإبتزاز ” والأبحاث متواصلة.