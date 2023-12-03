عاجل/استهداف سفينة مملوكة لبريطانيا بصاروخ قبالة سواحل اليمن..

ذكرت صحيفة “تلغراف” أن سفينة مملوكة لبريطانيا وترفع علم جزر البهاما تم ضربها أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر.

وذكرت ذلك مجموعة أمنية بحرية مقرها في بريطانيا، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن السفينة مملوكة لبريطانيا وكانت قد تعرضت لقصف صاروخي خلال إبحارها في مياه البحر الأحمر.

وقالت شركة “أمبري” للأمن البحري إن السفينة – التي لم يذكر اسمها – والتي ترفع علم جزر البهاما “أصيبت بصاروخ” أثناء إبحارها جنوبا على بعد حوالي 35 ميلا بحريا قبالة الساحل الغربي لليمن. بحسب ما نقلته “ديلي ميل”.

وأضافت: “كانت السفينة المتضررة تصدر نداءات استغاثة تتعلق بوجود قرصنة / هجوم صاروخي”.