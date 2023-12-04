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جواو فيليكس يقود برشلونة للفوز على أتليتيكو مدريد بالبطولة الإسبانية

2023/12/04 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

سجل جواو فيليكس هدفا في الشوط الأول ليمنح برشلونة فوزا صعبا 1-صفر على أتليتيكو مدريد في مباراة مثيرة بالبطولة الإسبانية لكرة القدم يوم الأحد.

وأحرز المهاجم البرتغالي، المعار لبرشلونة، هدف الفوز في الدقيقة 28 بلمسة رائعة لتمر الكرة من فوق حارس المرمى يان أوبلاك عقب هجمة مرتدة.

وتماسك أصحاب الأرض أمام الضغط المتواصل لفريق المدرب دييغو سيميوني ليخرج برشلونة بالانتصار.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ليتقدم على أتليتيكو مدريد في الترتيب، لكنه يتراجع بفارق أربع نقاط خلف ثنائي الصدارة ريال مدريد وجيرونا.

ومع تبقي مباراة مؤجلة له، يحتل أتليتيكو المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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