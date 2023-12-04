إنتر يستعيد صدارة البطولة الايطاليةبانتصار عريض على نابولي

قدم إنتر ميلان أداء رائعا واستغل كل الفرص التي سنحت له ليفوز 3-صفر على مضيفه نابولي حامل اللقب ليعود الى صدارة البطولة الايطالية لكرة القدم يوم الأحد.

واستعاد إنتر الصدارة وله 35 نقطة متقدما بنقطتين على يوفنتوس بعد 14 مباراة. ويحتل نابولي المركز الخامس وله 24 نقطة متساويا مع روما رابع الترتيب.

وقبل الاستراحة بقليل، تمكن إنتر من التسجيل عكس سير المباراة حين اطلق هاكان شالهان أوغلو تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية السفلى ليضع فريقه في المقدمة.

وانتهت آمال نابولي، الذي كان يحظى بالزخم، في الدقيقة 61 حين سيطر نيكولو باريلا على تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء وراوغ لاعبين اثنين وسدد بنجاح في مرمى الحارس أليكس ميريت ليجعل النتيجة 2-صفر لإنتر.

واختتم ماركوس تورام غير المراقب أهداف فريقه قبل خمس دقائق من النهاية بعدما انطلق نحو منطقة الجزاء واستغل تمريرة متقنة وسدد في المرمى بسهولة.