نواب يدعون الى التسريع بانتخاب الهياكل البيداغوجية والجامعية

طالب عدد من النواب، اليوم الاثنين، خلال جلسة عامة لمناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بالتسريع في انتخاب الهياكل البيداغوجية والجامعية بمؤسسات التعليم العالي لافتين إلى بعض المشاكل التي تحيط بالحياة الجامعية.

وانتقد البعض الآخر شروط اسناد المنح الجامعية التي وصفوها بالمجحفة، والأكلة المقدمة في المطاعم الجامعية داعين إلى تعميم هذه المنح الجامعية على أكبر عدد من الطلبة وتمكين الطلبة من ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة من السّكن الجامعي لكل سنوات الدراسة الجامعية. وأثار أغلب النواب مسألة هجرة الادمغة والحلول للحد من هذه المعضلة.

وطالب نواب آخرون بادماج الطلبة التونسيين بأوكرانيا في تونس واقترح عدد من النواب بالترفيع في المنحة المخصصة للطلبة التونسيين بالخارج على أن يتم ارجاع مقدار المنحة بعد إتمام الدراسة والعمل بالخارج وفي حال عودتهم إلى تونس للعمل بها يعفى من سداد المنحة.

وأثار عدد من النواب الوضع بدار تونس والبعثة الجامعية بفرنسا الذين تصرف عليهما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متسائلين عن معايير اسناد الغرف بدار تونس وعرضوا تشكيات بعض الجمعيات لتخصيص القاعة الكبرى لبعض الجهات للقيام بأنشطة مطبعة مع الكيان الصهيوني وعن مدى احترام مدة رئاسة البعثة الجامعية التي تجاوز رئيسها المدة المسموح بها وهي خمس سنوات.

ودعا نواب آخرون إلى تركيز نقاط أمنية قارة ودورية في المبيتات الجامعية وفي الحرم الجامعي.