بطولة امم اوروبا : رونالدو وبلاتيني على رأس قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة

تصدر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال قائمة الهدافين التاريخيين لكأس الأمم الأوروبية قبل انطلاق النسخة المقبلة (2024) في ألمانيا الصيف المقبل.

ويعتلي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة اليورو, برصيد 14 هدفا, ومن خلفه الأسطورة الفرنسية ميشال بلاتيني برصيد 9 أهداف, ثم آلان شيرر نجم منتخب إنقلترا السابق برصيد 7 أهداف بالتساوي مع أنطوان غريزمان نجم

الديوك الفرنسية.

وأجريت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” التي ستقام خلال الفترة من 14 جوان حتى 14 جويلية العام المقبل وأوقعت قرعة بطولة يورو 2024 منتخب البرتغال وقائده كريستيانو رونالدو في المجموعة السادسة مع كل من تركيا وتشيكيا, وانتظار المتأهل من الملحق.

وفي ما يلي قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس الأمم الأوروبية :

رونالدو – 14 هدفًا

بلاتيني – 9 أهداف

آلان شيرر – 7 أهداف

أنطوان غريزمان – 7 أهداف

فان نيستلروي – 6 أهداف

باتريك كلويفرت – 6 أهداف

واين روني – 6 أهداف

تيري هنري – 6 أهداف

إبراهيموفيتش – 6 أهداف

نونو غوميز – 6 أهداف