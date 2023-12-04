وفاة مسترابة لرضيعة في بنزرت: الكشف عن القاتل وتفاصيل الجريمة الصادمة

افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الاثنين، بان فرقة الشرطة العدلية ببنزرت المدينة، تعهدت بالبحث في قضية “الموت المُستراب في أسبابه” تبعا لتعليمات النيابة العمومية الهالكة فيها رضيعة لم يتجاوز عمرها السنة، حيث تم العثور عليها من قبل والدتها فاقدة للوعي والدماء تنزف من فمها ليقع على إثرها نقلها الى إحدى المصحات الخاصة.

وتم تسخير أعوان فرقة الشرطة الفنية والعلمية لإعداد ملف فني في الغرض كما تم عرض جثة الهالكة على قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقفطة ببنزرت وتم الوقوف على سبب الوفاة المتمثل في وجود كسر بمؤخرة رأسها.

وتم للغرض إحضار المقيمين مع الهالكة بنفس المنزل وهم كل من والدة الهالكة وشقيقتها وزوج والدتها ونفر آخر.

بالتحري معهم أفادوا أنهم تولوا مغادرة المنزل تاركين الرضيعة رفقة زوج والدتها الذي عمد بسبب بكائها حملها ولطمها بقوة على الأرض لتتعرض لإصابة بالجهة الخلفية من رأسها فواصلت البكاء فتولى التقاطها ثانية ولطمها بقوة على فراشها الخشبي حيث تعرضت الى إصابات مختلفة بجسمها ثم ناولها بعض الحليب لإسكاتها ولم يتولى إسعافها.

بمزيد التحري حول علاقة القاتل بزوجته تبين وأن الرضيعة أنجبتها والدتها خارج إطار الزواج من نفر آخر الذي غادر الوطن من خلال المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة.