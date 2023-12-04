الإحتفاظ بمعينة منزلية سرقت 30 ألف دينار من مؤجّرها بطريقة صادمة!!..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لأعوان منطقة الأمن الوطني بالمروجات بالاحتفاظ بمعينة منزلية لشيخ ميسور الحال للاشتباه في تورطها في سحب مبالغ مالية هامة من رصيده بعد القيام بتخديره.

وحسب ما افادت به اذاعة موزاييك نقلا عن مصادر مطّلعة، فانّ منطلق الأبحاث كان إثر تحوّل شيخ سبعيني ميسور الحال إلى إحدى المصحات الخاصة لإجراء فحوصات روتينية، حيث أعلمه أطباؤه بوجود مادة مخدرة داخل جسده وهو ما أثار استغرابه.

وحسب ذات المصدر، فقد تولّى الشيخ إعلام أعوان الأمن الذين تعهدوا بالكشف عن ملابسات مصدر المادة المخدرة، حيث توصّل أعوان منطقة المروجات، إلى الكشف عن تورطه المعينة المنزلية في تخدير الشيخ.

وبيّنت الأبحاث أنّ المظنون فيها استغلت تنقلها في كلّ مرة مع مؤجرها على متن سيارته حيث يسلمها بطاقته البنكية ويكلفها بسحب مبلغ مالي من الموزّع الآلي، ومع تكرار العملية تمكنت من تدوين” الرقم السري” للبطاقة البنكية، لتتولى لاحقا وضع مادة مخدرة داخل دواء الشيخ، ليخلد إثرها للنوم، فتستغل الموقف وتستولي على بطاقته البنكية وتتوجّه إلى أقرب موزّع وتسحب مبالغ مالية متفاوتة، تبيّن أنّها فاقت الثلاثين ألف دينارا خلال ثلاثة أشهر فقط.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيها على ذمة البحث.