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حي هلال/ القبض على نفر مصنف خطير محل 20 منشور تفتيش..

2023/12/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لـ مركز الأمن الوطني بحي هلال من القبض على نفر مصنف خطير ومن ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات ومحل 20 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل “السرقة، افتكاك متاع الغير، السلب…” وبتفتيشه عُثر بحوزته على سكين كبير الحجم كان يخفيها بين طيات ثيابه ويستغلها في القيام بعمليات السلب.

بالاتصال بعدد من المتضررين والمتضررات حضروا إلى مقر الوحدة الأمنية وعلى إثر القيام بعملية العرض والتعرف، تم التعرف على المظنون فيه من قبل مجموعة كبيرة منهم وأصروا على التتبع العدلي ضده.

وقد تم الاحتفاظ به بعد مراجعة النيابة العمومية من أجل “مسك وحمل سلاح أبيض بدون رخصة” وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه والأبحاث متواصلة.

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