قبلي: تحسن ملحوظ في المؤشرات السياحية المسجلة منذ مطلع السنة والى حدود 20 نوفمبر المنقضي



حققت المؤشرات السياحية المسجلة من قبل مصالح المندوبية الجهوية للسياحة، منذ مطلع السنة الجارية والى حدود 20 نوفمبر المنقضي، تحسنا ملحوظا في عدد الوافدين والليالي المقضاة، مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، وفق ما اكده متفقد السياحة بالمندوبية ياسر صوف صباح اليوم لصحفي “وات”

واوضح المصدر ذاته ان عدد السياح الوافدين على مختلف الوحدات الفندقية والمخيمات بالجهة خلال ذات الفترة، بلغ 156534 سائحا وسائحة، اي بزيادة قدرت ب 23 فاصل 6 في المائة، فضلا عن تحقيق 171287 ليلة مقضاة اي بزيادة تقدر بـ 21 في المائة مقارنة بالسنة الماضية

واشار الى اهمية هذه المؤشرات التي من المؤمل ان تتواصل الى موفى الموسم السياحي الصحراوي، خاصة وان الجهة تقبل على تنظيم العديد من التظاهرات السياحية و الثقافية، التي تستقطب عادة الالاف من الزوار من داخل البلاد وخارجها، على غرار المهرجان الدولي للصحراء بدوز، الذي سينتظم موفى الشهر الجاري، علاوة على عودة بعض التظاهرات الرياضية الهامة، مع تواصل الرحلات السياحية الى العمق الصحراوي بكثافة