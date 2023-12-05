تفاصيل الاطاحة بعناصر ارهابية بقبلي وبنزرت..

افادت الإدارة العامة للحرس الوطني ان دورية مشتركة بين إحدى مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بقبلي و مصلحة التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني بقبلي تتمكن من الإطاحة بنفر مفتش عنه من أجل “الإنتماء إلى تنظيم إرهابي” و محكوم عليه بالسجن لمدة 01 سنة .

وفي بنزرت تمكنت الوحدات الإستعلماتية بمنطقتي الحرس الوطني ببنزرت و ماطر بمشاركة مصلحة التوقي من الارهاب بإقليم الحرس الوطني ببنزرت تلقي القبض على نفر مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل ” الانتماء إلى تنظيم إرهابي” و صادرة في شأنه أحكاما بالسجن لمدة 01 سنة.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.