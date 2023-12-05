سوسة: ضبط الاستعدادات الخاصة بالتكفل بعدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين بالمؤسسات الصحية بالجهة

خصصت جلسة عمل انعقدت مساء امس الاثنين، بمقر ولاية سوسة، لضبط الاستعدادات الخاصة بمعاضدة المجهود الوطني في التكفل بعدد من الجرحى والمصابين من ابناء الشعب الفلسطيني، ضحايا الحرب على غزة، وايوائهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بالولاية .

وافاد المشرفون على المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بولاية سوسة، انهم قاموا بعقد جلسات عمل مع الاطارات الطبية وشبه الطبية المختصة، وتم ضبط خطة عمل لإستقبال وايواء عدد من المصابين من الجرحى والمصابين من غزة، من المتوقع وصولهم في الأيام القادمة، بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بالجهة في حدود امكانيات كل مؤسسة صحية

وقد توجه والي سوسة نبيل الفرجاني، الذي اشرف على هذه الجلسة، بالشكر للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، على تجاوبهم السريع لدعم هذا الواجب الإنساني الهام، خاصة وان ولاية سوسة، عبرت عن كامل استعدادها منذ البداية، للتكفل بعدد من الجرحى الفلسطينيين

وقد تم بالمناسبة بعث خلية ازمة جهوية في الغرض لمتابعة كل الاجراءات المتخذة والوقوف على تنفيذها