توننداكس يقفل معاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0،1 بالمائة

أقفلت بورصة تونس معاملات، الثلاثاء، على منحى إيجابي وزاد مؤشرها المرجعي توننداكس بنسبة 0،1 بالمائة وبلغ النقطة 8588،6، وسط حجم تداول جملي ضعيف لم يتجاوز 2،8 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة التونسيّة للأوراق المالية.

وتصدر سهم إيروسيكل قائمة الارتفاعات، ليتطور بنسبة 5 بالمائة (14،700دينار)، مسجلا حجم تداول بقيمة 76 ألف دينار، متبوعا بسهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية، الذّي زادت قيمته بنسبة 4،4 بالمائة (4،500د).

في المقابل، تراجع سهم سلكوم بنسبة 4 بالمائة (1،190د)، كما انخفض سهم شركة يونيماد لصناعة الأدوية بنسبة 2،8 بالمائة (7،200 د)، محققا حجم تداول بقيمة 79 ألف دينار.

واستأثر سهم الاتحاد الدولي للبنوك بأكبر حجم تداول خلال الحصة بقيمة 1 مليون دينار، علما وأن السهم تراجع بنسبة 0،6 بالمائة (25د).