وزيرة الشؤون الثقافية في تصريح ل”وات”: متحف فرحات حشاد مفتوح للعموم وسيم إثراؤه بأقسام مبتكرة تحتفي بمسيرة الزعيم الوطني

قالت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأبناء اليوم الأربعاء، أن متحف الزعيم النقابي فرحات حشاد بالقصبة مفتوح للعموم وسيتم إثراؤه بأقسام مبتكرة تحتفي بمسيرة مناضل وطني فذ منها مكتبة مختصة في الحركة النقابية وناد للسينما.

وأضافت الوزيرة في تصريحها أنه سيتم استكمال مكونات السينوغرافيا المتحفية مع مستهل سنة 2024، مشيرة الى أن المتحف يحتضن حاليا معرضا رقميا حول الحركة النقابية، كما يتيح للزوار فرصة متابعة شريط وثائقي ينقل أبرز محطات النضال النقابي المقترن بالنضال الوطني، وهو عمل وثائقي مستمد من مؤسسة الأرشيف الوطني ومن تسجيلات مؤسسة التلفزة التونسية.

وبينت الوزيرة أنه تماشيا مع المكانة العالية للزعيم فرحات حشاد في الذاكرة التونسية فسيساهم المتحف في استعادة هذه الذاكرة ليكون منارة تاريخية لزعيم قاد مسارا عماليا وتحرريا، وذلك من خلال إعداد برنامج ثقافي يتضمن محاضرات لأساتذة وباحثين مختصين في تاريخ الحركة الوطنية، فضلا عن إقامة أنشطة موجهة للناشئة باعتماد التكنولوجيات الحديثة (الواقع المعزز والتصوير ثلاثي الأبعاد) تتمثل في ورشات ومسابقات وعروض تاريخية رقمية لجذب التلاميذ لاسيما منهم أبناء المدارس المحاذية للمتحف لتمكينهم من الإلمام بالمسار التاريخي للنضال الوطني والنقابين مذكرة بتوفير مكتبة متجولة تم تركيزها في حديقة المتحف لتكون فضاء للمطالعة لفائدة التلاميذ والزوار.

وفي هذا الصدد، أفادت حياة قطاط القرمازي، أنه سيتم العمل بالشراكة مع وزارة التربية لتأمين محاضرات ونشاطات حول تاريخ الحركة الوطنية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد تابع لدى زيارته أمس لمتحف الزعيم فرحات حشاد مرفوقا بوزيرة الشؤون الثقافية عرضا وثائقيا حول الظروف التاريخية لنشأة الحركة النقابية وتاريخ الزعيم فرحات حشاد، وتجول إثر ذلك في الفضاء الأصفر حيث توجد النظارات الافتراضية التي تقدم جولة افتراضية داخل ضريح الشهيد فرحات حشاد وعرض مقتطفات عن حياة النقابي الراحل. كما تابع باهتمام العرض الذي يقدم حوصلة عن تاريخ الحركة النقابية، فضلا عن اطلاعه على معرض صور حول تاريخ وأحداث النضال الوطني والعمالي منذ 1881 تاريخ الحماية مرورا بتأسيس النواة الاولى للحركة الوطنية والحركة العمالية وصولا الى اغتيال فرحات حشاد وبداية النضال لنيل الاستقلال.

كما تابع رئيس الجمهورية عرضا باعتماد تقنية الواقع المعزز يستعرض نضالات فرحات حشاد من أجل الحقوق الاجتماعية ومقاومة الاستعمار.

ويشار الى أن تهيئة متحف الشهيد فرحات حشاد كانت قد انطلقت منذ شهر اوت 2023، وقد تم بإنجاز من مؤسسات تابعة لوزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع بلدية تونس ووزارة البيئة، وكان هذا المتحف مشروعا معطلا منذ سنة 2013 ويعاني حالة إهمال، ومنذ شهر اوت 2023 انطلقت اشغال تهيئته بجهود حثيثة واستثنائية ليكون اليوم المتحف منارة فكرية مهيئا بصيغ مبتكرة تحتفي بمسيرة نضالية لزعيم نقابي خلد غسمه في سجلات التاريخ الوطنية والعالمية.