عاجل/ الإطاحة بمُروّج ‘هيروين’ بمحيط مؤسسات تربوية

افادت الادارة العامة للامن الوطني، في بلاغ اليوم الاربعاء، بان الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقابس بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني، تمكنت من القبض على نفر (من ذوي السوابق العدلية) قاطن بحي ابن سينا تونس، مندمج في مجال ترويج مخدر الهيروين بمحيط مؤسستين تربويتين بالجهة، وحجز 04 لفافات بلاستيكية تحتوي على مخدر الهيروين تزن حوالي 30 غ وبندقية صيد ومبلغ مالي قدره 5200 دينار.

وبمراجعة النيابة العمومية بتونس 02 أذنت بالاحتفاظ به من أجل “مسك وترويج المخدرات” والأبحاث متواصلة.