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عاجل/ القضاء التونسي ينظر في قضيتين ضد هانيبال القذافي..ويتّخذ هذه القرارات

2023/12/06 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

نظرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023، في قضيتين مرفوعتين ضد هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حسبما افادت به اذاعة موزاييك.
واثر المفاوضة قررت دائرة الاتهام حفظ التهم في حق نجل القذافي وذلك لعدم كفاية الحجة في القضية.
وفي المقابل قررت دائرة الاتهام احالة هانيبال القذافي بصفته ممثلا قانونيا لشركة تجارة وتوكيلات دولية، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لمحاكمته من أجل جرائم ذات صبغة مالية.

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