عاجل/ نتنياهو: “نُحاصر منزل يحيى السنوار.. والقبض عليه مسألة وقت”

افادت وسائل اعلام عربية ودولية بان رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، اعلن اليوم الأربعاء، أن قوات جيشه تحاصر منزل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في خانيونس جنوبي غزة.

وقال نتنياهو في بيان: “عندي شيئان أريد إطلاعكم عليهما: قلت أمس (الثلاثاء) إن قواتنا تستطيع أن تصل إلى أي مكان في قطاع غزة، وهي تحاصر الآن منزل يحيى السنوار”.

وأكد أن “منزله ليس حصنه الحصين وهو يستطيع أن يهرب، لكن هذه هي مسألة وقت فقط حتى أن نلقي القبض عليه”.

وأضاف نتنياهو: “ثانيا، نمارس ضغوطا كي يتسنى للصليب الأحمر زيارة مختطفينا”.

وقال: “تحدثت اليوم (الأربعاء) مرة أخرى مع رئيسة الصليب الأحمر، وقلت لها إن عليها التوجه إلى قطر، التي ثبت أن لديها أداة ضغط على حماس، وأن تطالب بأن يتسنى للصليب لأحمر زيارة مختطفينا وبالطبع تزويدهم بالأدوية”.