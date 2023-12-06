عاجل/ اضراب بشركة فسفاط قفصة..

اليوم: البرلمان الأوروبي يبحث قانون الذكاء الاصطناعي

إسرائيل تدعي قتل نصف قادة كتائب حماس في غزة..

كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ24 ساعة الاخيرة

عاجل/ نتنياهو: “نُحاصر منزل يحيى السنوار.. والقبض عليه مسألة وقت”

2023/12/06 أهم الأخبار, فلسطين

افادت وسائل اعلام عربية ودولية بان رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، اعلن اليوم الأربعاء، أن قوات جيشه تحاصر منزل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في خانيونس جنوبي غزة.
وقال نتنياهو في بيان: “عندي شيئان أريد إطلاعكم عليهما: قلت أمس (الثلاثاء) إن قواتنا تستطيع أن تصل إلى أي مكان في قطاع غزة، وهي تحاصر الآن منزل يحيى السنوار”.
وأكد أن “منزله ليس حصنه الحصين وهو يستطيع أن يهرب، لكن هذه هي مسألة وقت فقط حتى أن نلقي القبض عليه”.
وأضاف نتنياهو: “ثانيا، نمارس ضغوطا كي يتسنى للصليب الأحمر زيارة مختطفينا”.
وقال: “تحدثت اليوم (الأربعاء) مرة أخرى مع رئيسة الصليب الأحمر، وقلت لها إن عليها التوجه إلى قطر، التي ثبت أن لديها أداة ضغط على حماس، وأن تطالب بأن يتسنى للصليب لأحمر زيارة مختطفينا وبالطبع تزويدهم بالأدوية”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn