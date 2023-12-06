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الجمّ: الاحتفاظ بشاب محل 13 منشور تفتيش

2023/12/06 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

على اثر توفر معلومات لدى رئيس مركز الأمن الوطني بالجم، مفادها تواجد شخص (من مواليد 1986) محل عدة مناشير تفتيش بمحله التجاري المعد لبيع التوابل والبقول الجافة، تحولت الوحدات الامنية على عين المكان وتمكنت من القبض عليه، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير، فريد بن جحا لـ”الجوهرة أف أم”.
و باقتياده لمقر المركز و عرض هويته على الناظم الالي، تبين أنه محل 13 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية ومحاكم مختلفة من أجل إهمال عيال و الإساءة للغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي ومن أجل العنف وإصدار صكوك دون رصيد.
و باستشارة ممثل النيابة العمومية بالمهدية، أذنت باحالته على مصادر التفتيش بحالة احتفاظ.

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