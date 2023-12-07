عاجل/قتلى وجرحى في إطلاق نار بجامعة في نيفادا غرب الولايات المتحدة..

أعلنت شرطة لاس فيغاس مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة رابع حالته حرجة، برصاص مسلح أطلق النار أمس الأربعاء في حرم جامعة نيفادا بالمدينة الواقعة في غرب الولايات المتحدة قبل أن يلقى مصرعه.

وقالت الشرطة إنها استجابت لبلاغات استغاثة قرابة منتصف النهار (20,00 ت غ)، مشيرة إلى أن عناصرها اشتبكوا مع مشتبه به داخل الحرم الجامعي، حيث سمع دوي إطلاق نار في موقعين على الأقل.

وأظهرت لقطات تلفزيونية آليات تابعة للشرطة تتحرك، بينما يتم إجلاء عشرات الشبان.

وتوقفت الدراسة في الجامعات والمدارس المجاورة التي أغلقت أبوابها، بينما أعلنت إدارة الطيران الفدرالية توقف الرحلات الجوية إلى مطار دولي قريب.

وشهدت الولايات المتحدة أكثر من 600 حادث إطلاق نار جماعي هذا العام، وفقا لمنظمة “أرشيف العنف المسلح” غير حكومية، التي تعرف إطلاق النار الجماعي بأنه الحادث الذي تسجل فيه إصابة أو مقتل أربعة أشخاص أو أكثر.

أ.ف.ب